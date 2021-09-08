توتر داخل السجون.. وهجمة شرسة على أسرى "جلبوع"

يسود توتر شديد في سجن جلبوع، بعد مهاجة السجانين الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين في قسم 3 بالغازات، بعد حادثة هروب 6 أسرى من داخل السجن عبر نفق حفروه تحت الأرض.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع".

هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

سكب ماء مغلي على سجان اسرائيلي

كما أقدم أسير فلسطيني من بلدة سلواد قضاء رام الله على سكب الماء على سجان إسرائيلي، ردًا على عمليات القمع الهمجية التي تشنها قوات القمع الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي ان الأسير مالك حامد من سلواد يسكب الماء الساخن على سجان في معتقل جلبوع، ردًا على عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى".

وأوضحت الهيئة، أنه تم الاعتداء على الأسير حامد بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن الى سجن شطة، حيث قام جنود "الشاباص" بضربهم والتنكيل بهم خلال عمليات النقل.

وفي سياق ذي صلة أكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت قوات كبيرة لسجن ريمون صباح اليوم، لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف وسجون أخرى، وأن حالة من التوتر تسود السجن منذ ساعات.

سجن عوفر

وامتنعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن تفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر الى سجون أخرى ، وذلك بعد تهديدهم بحرق زنازينهم وتعطيل النظام ، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس.

وقالت الصحيفة إنه تم استجواب بعض قادة أسرى الجهاد في السجون من قبل جهاز الأمن العام الشاباك للتحقق فيما إذا كانوا على علم بنية الأسرى الذين هروب بخطتهم.

وكانت قيادة مصلحة السجون قررت بعد هروب الأسرى، تفريق نحو 400 أسير ينتمون إلى الجهاد الإسلامي على جميع السجون، وتم تنفيذ هذه الخطوة بعدة سجون، إلا أن نحو 150 أسيرًا من الجهاد في سجن عوفر رفضوا ذلك وواجهوا الحراس، وخوفًا من أي اضطرابات تقرر عدم تفريقهم، وتم فرض إجراءات تأديبية بحقهم. كما ذكر الموقع.