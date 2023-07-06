حرائق في "كفر شوبا".. الجيش الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان (صور)

شن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، هجوما مدفعيا داخل الأراضي اللبنانية، ردا على إطلاق قذيفة من جنوب لبنان، انفجرت بالقرب من الحدود مع "اسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه بعد التحقيقات التي قامت بها قواته في المنطقة، تبين أن القذيفة أُطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وأضاف البيان أنه كرد على هذا الاعتداء، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بشن هجوم على منطقة إطلاق القذيفة داخل لبنان.

في بيانه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيقات التي قامت بها قواته في المنطقة، تم تأكيد أن قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وبالتالي قرر الجيش القيام بمهاجمة منطقة الإطلاق في لبنان كرد فعل على هذا الحادث.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش نفذ هجومًا على الأراضي اللبنانية باستخدام نحو 15 قذيفة مدفعية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قذيفة هاون أُطلقت من كفر شوبا في لبنان باتجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، كان الجيش الإسرائيلي قد نفى في وقت سابق إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معتبرًا أن الانفجار الحاصل ناجم عن لغم أرضي قديم.

وقال مسؤول محلي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف مدفعية على منطقة “خلة شباط” في بلدة كفر شوبا الحدودية جنوب لبنان.

وأضاف: “حتى اللحظة قصفت إسرائيل مناطق جردية بـ22 قذيفة، ما أحدث حريقا في المكان”.

واستدعت بلدية كفر شوبا فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق، وفق المصدر.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية لبنانية مطلعة ، إن “عناصر مجهولة” أطلقت صاروخا واحدا من إحدى المناطق اللبنانية الحدودية تجاه إسرائيل، مشيرة أن المعلومات الأولية تفيد بأن “الصاروخ سقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

من جانبها دعت قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل)، الخميس، كلا من إسرائيل ولبنان إلى “الحفاظ على الهدوء”، واصفةً أي عمل بالقرب من “الخط الأزرق” الفاصل بين الجانبين بأنه “حساس للغاية”.



