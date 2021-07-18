توتر في القدس.. وبينيت يوعز بمواصلة زيارات اليهود إلى "جبل الهيكل"

عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في القدس المحتلة، بمشاركة وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة.

وأوعز بينيت خلال الجلسة بمواصلة زيارات اليهود إلى "جبل الهيكل" بشكل منتظم وآمن حفاظا على النظام العام هناك.

واقتحم أكثر من ألف مستوطن يهودي فجر اليوم الأحد، بحماية قوات الاحتلال، ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وجاء في بيان حكومي صدر بعد جلسة تقييم الأوضاع أن بينيت "يتلقى تقارير حول الأوضاع الميدانية وسيعقد جلسات أخرى لتقييم الأوضاع خلال الساعات المقبلة".

وعززت الشرطة الإسرائيلية تواجدها في محيط باحة حائط البراق "المبكى" والحرم القدسي الشريف وأزقة البلدة القديمة، وذلك على ضوء المواجهات التي وقعت مع قواتها والقاء الحجارة باتجاهها في باحة الحرم، حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعدما اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وقاموا بجولة استفزازية في باحاته وأدوا شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الذي قدر عدد المقتحمين بنحو 1210 أشخاص حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسبق أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر الأحد، باحات المسجد الأقصى واعتدت على الشبان المرابطين داخله، بمن فيهم النساء، وقامت تخريب المصلى القبلي، حسب شهود عيان.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك" وأسرلة وتهويد القدس.