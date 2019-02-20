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توتر في سجن النقب.. ونادي الأسير يحذر من هجوم ضد الاسرى

توتر في سجن النقب.. ونادي الأسير يحذر من هجوم ضد الاسرى
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