توثيق لحظة التفجير قرب السفارة الأمريكية بتونس

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، لحظة التفجير الذي نفذه انتحاريان الاثنين، واستهدف نقطة أمنية قرب السفارة الأمريكية العاصمة التونسية.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة مرور الانتحاريين على متن دراجة نارية، قبل أن يقتحما مقر دورية أمنية، وينفذا عملية التفجير، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 4 آخرين ومدني بجروح.

وكانت مصادر أمنية أكدت لـ"عربي21"، أن عنصرين "إرهابيين" فجرا نفسيهما على دراجة نارية في منطقة البحيرة 2 قرب السفارة الأمريكية.

وفي التفاصيل أكد وزير الداخلية التونسية، هشام المشيشي، أن العبوة المستعملة في العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية "تقليدية الصنع".

وأضاف وزير الداخلية في ندوة صحفية، أنه "جار البحث لتحديد المواد المستعملة في تركيبة العبوة وطريقة صنعها والأشخاص الذين ساعدوا في صنعها"، مضيفا: "سنتصدى لهم أينما كانوا".

وأضاف: "العملية الإرهابية تدل على تخبط هذه الجماعات الإرهابية وذلك لن يزيد من جانبنا إلا إصرارا على القضاء على هذه الظاهرة".

من جانبه قدّم رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ تعازيه لعائلة الشهيد الملازم أول، توفيق محمد الميساوي وتمنى الشفاء العاجل للأمنيين المصابين

وثمّن، الفخفاخ المجهودات التي تقوم بها الوحدات الأمنية وشجاعتها وجاهزيتها ووقوفها كسدّ منيع أمام الإرهاب في كل مكان، داعيا كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف ورفض كلّ أشكال العنف. (عربي 21)