توجيهات أمير سعودي توصي بإخلاء صحن المطاف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزيه، بتخصيص كامل صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الدور الأرضي والأول والميزانين والسطح للطواف فقط، بحيث لايتم فرشها للصلاة سوى للفروض الخمسة، وذلك مع بدء شهر رمضان المبارك.

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بغرض التسهيل على قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة، وعطفاً على نجاح التجربة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تم فيها تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ومنع الصلاة فيه ماعدا الصلوات الخمس.

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