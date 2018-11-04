توجيه تهمة في فرنسا إلى شخصين نشرا فيديو مبايعة لداعش

فردين في أسرة سورية الأصل وجهت اليهما تهمة “الانتماء إلى شبكة إرهابية إجرامية”

أعلن مصدر قضائي فرنسي الأحد، أن فردين في أسرة سورية الأصل وجهت اليهما تهمة “الانتماء إلى شبكة إرهابية إجرامية”، وذلك بعدما أوقفا الثلاثاء إثر نشر فيديو على الانترنت لشخص يعلن مبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأضاف المصدر أن أحدهما أودع السجن والثاني وضع تحت مراقبة قضائية.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق يشتبه في أن يكون أحد الشخصين هو من ظهر في شريط الفيديو لكن “الأمر لم يصل في هذه المرحلة إلى مخطط لشن هجوم”.

وأوقف سبعة أفراد آخرين من هذه الأسرة الثلاثاء في مدينة مان غرب فرنسا وأفرج عن خمسة منهم دون ملاحقتهم قضائيا.

وقتل 246 شخصا في اعتداءات شهدتها فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير 2015 أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن معظمها.