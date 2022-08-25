توجيه لائحة اتهام بحق القيادي الفلسطيني بسام السعدي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عن تقديم النيابة العامة الاسرائيلية، لائحة اتهام بحق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، بسام السعدي، الذي اعتقل قبل عدة أسابيع في عملية خاصة للجيش في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش، بأنه وجهت للسعدي تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم خدمات له، وكذلك التحريض على الإرهاب ودعمه".

وأشارت إلى أنه "تم تمديد اعتقال بسام السعدي حتى يوم الأحد المقبل".

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر، قد جددت مطلع الأسبوع، تمديد اعتقال السعدي، لخمسة أيام إضافية.

وأعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام بحقه، وذلك علما بأن اسم السعدي كان قد ورد ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

ومطلع أغسطس الجاري، اعتقل الجيش الإسرائيلي، السعدي (61 عاما)، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين.