توسيع نطاق الاغلاق بالسعودية وإصابات جديدة بكورونا في عُمان والكويت

اتخذت دول الخليج العربية إجراءات صارمة في مسعى لاحتواء المرض غداة ارتفاع الحالات فيها إلى 3100 إصابة و11 وفاة.

علقت السعودية الدخول والخروج من محافظة جدة الأحد بينما غادر مئات السائحين الألمان الإمارات مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة.

واتخذت دول الخليج العربية إجراءات صارمة في مسعى لاحتواء المرض.

وسجلت سلطنة عمان، التي دخل فيها تعليق الطيران الدولي حيز التنفيذ يوم الأحد، 15 إصابة جديدة بالمرض وأعلنت الكويت عن 20 حالة أخرى بما يرفع العدد في دول الخليج العربية الستة إلى 3100 إصابة و11 وفاة.

وفرضت السعودية، التي سجلت أكثر من 1299 إصابة وهو أعلى حصيلة بين تلك الدول، حظرا على الدخول والخروج من محافظة جدة بعد أن طبقت ذلك من قبل في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ومددت المملكة في وقت متأخر من مساء السبت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الطيران الدولية وحظرا على الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص.

وفرضت السعودية والكويت حظرا جزئيا للتجول في بعض المناطق وفرضت الإمارات حظرا للتجول خلال الليل حتى الخامس من أبريل نيسان على مستوى البلاد في إطار حملة لتطهير الشوارع والأماكن العامة.

وأصدر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي بيانا يفصل فيه الغرامات المتعلقة بمخالفة إجراءات احتواء المرض بما يشمل 50 ألف درهم (13613 دولارا) للمخالفين لأوامر الحجر الصحي المنزلي وثلاثة آلاف درهم على المخالفين لحظر التجول.

كما أوقفت الإمارات، التي تعد مركزا للسياحة والأعمال في المنطقة، رحلات الطيران من مطاراتها الرئيسية باستثناء رحلات إجلاء الأجانب. واتخذت الكويت إجراءات مماثلة.

وقالت إمارة رأس الخيمة في وقت متأخر من مساء السبت إن المئات من السياح الألمان عادوا لبلادهم عبر مطارها.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر رويترز يوم الأحد أن شركته ستواصل الطيران لكنه حذر من أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات. والخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما.

وقالت البحرين إنها سترسل رحلات جوية استثنائية يوم الأحد لإجلاء 31 مواطنا استقبلتهم قطر لدى عودتهم من إيران والتي تعد إحدى بؤر تفشي المرض.

ولم يكن باستطاعة البحرينيين في قطر السفر مباشرة منها لبلادهم إذ أنها ضمن أربع دول قاطعت الدوحة منذ منتصف 2017.

وقالت قطر السبت إنها عرضت إرسال المجموعة للبحرين على متن رحلة طيران استثنائية لكن البحرين رفضت.

وقالت البحرين في بيان إنها تعمل على إعادة كل مواطنيها وطلبت من الدوحة عدم التدخل. وتواجه المنامة صعوبات في تسيير رحلات من شركات تقبل بالسفر إلى إيران.