توسيع نطاق المراقبة الأممية الى موانئ الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أنها وسعت نطاق دورياتها إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين غربي اليمن، للحفاظ على طابعها المدني.

وقال بعثة الأمم المتحدة في الحديدة في بيان، إن رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة الجنرال مايكل بيري، اختتم زيارة استغرقت أسبوعا إلى نيويورك، حيث قدم أول إحاطة له إلى مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن "بيري التقى أثناء تواجده في نيويورك، بممثلي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وممثلي كلا من الهند وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة والنرويج".

كما التقى بسفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، وأطلعه على أنشطة البعثة، وشدد على أهمية العمل مع الأطراف لمواجهة التحديات والنهوض بالقضايا الأكثر أهمية كالإجراءات المتعلقة بالألغام، حسب البيان.

ونقل البيان عن اللواء بيري قوله إن "البعثة تعمل على توسيع نطاق مراقبتها للوصول إلى المناطق التي تشهد عدم الاستقرار في المديريات الجنوبية للمحافظة".

وسبق أن اتهم التحالف العربي والحكومة اليمنية، جماعة الحوثي باستغلال موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، فيما تنفي للجماعة ذلك.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.