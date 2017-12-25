بنيامين نتنانياهو

توقع مستشار سابق لقائد الشرطة الاسرائيلية، ان يجري خلال اسابيع نشر توصيات الشرطة في التحقيقات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنانياهو في شبهات الفساد، مؤكدا انها ستتضمن "معلومات جديدة ستحدث زلزالا سياسيا".

وقال المستشار السياسي السابق لقائد الشرطة ليور هوريف إن الشرطة ستنشر توصياتها حول التحقيقات مع نتنياهو، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وكان هوريف أضطر للاستقالة بعد تحريض نتنياهو والانتقادات التي وجهها للشرطة على خلفية التسريبات من ملفات التحقيق التي يخضع لها.

وفي كلمة القاها في مؤتمر لرابطة العلاقات العامة إيلات قال هوريف إن "توصيات واستنتاجات الشرطة ستجلب الكثير من المعلومات التي لا نعرفها، وسيكون هنا زلزالا".

ويعتقد حوريف أن التوصيات والمعلومات الجديدة التي سيتم الكشف عنها ستؤدي إلى تبكير انتخابات الكنيست والتي يرجح أن تجرى في أيار/ مايو القادم، حيث سيخوض الليكود الانتخابات بقيادة مختلفة وجديدة، على حد تعبيره.

وستشمل المعلومات التي سيتم الكشف عنها بنود لائحة الاتهام، وتفاصيل وقوائم بأسماء الشخصيات الضالعة بالملفات. قائلا إن "نتنياهو لا يقوم بحملة لبراءته بل حملة لنزاهة الائتلاف وهذه حملة سياسية وليست قانونية وحتى الان نجح فيها".

وأضاف "نتنياهو لديه ائتلاف رغم التحقيقات المعقدة جدا، لكنه تجاوز كافة الخطوط وبات يشكل عبئا على الليكود".

وخلص للقول إن" التهديد الرئيسي الذي يواجه الليكود اليوم هو حملة "الفساد"، هي تقريبا الحملة الوحيدة في السياسة الاسرائيلية التي يمكن أن تربط بين اليسار واليمين".

وفي سياق متصل بالتحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة، أصدرت المحكمة المركزية بالقدس، قرارا يلزم بالكشف عن تفاصيل المكالمات والاتصالات ومواعيد اللقاءات التي جمعت نتنياهو ومالك شركة بيزك للاتصالات شاؤول إلوفيتش، حيث يدور الحديث عن جلسات واتصالات أجريت بين الأعوام 2013 و2015.

وأتخذ القرار ردا على الدعوى التي قدمها المحامي شاحر بن مائير، علما أن النيابة العامة دعمت الموقف بضرورة تسليم قائمة الاتصالات ومواعيد اللقاءات والجلسات بين نتيناهو وإلوفيتش.

وتم الشروع بالتحقيقات العلنية في قضية "بيزك" في حزيران / يونيو 2017، وذلك بعد تحقيقات سرية قامت به وحدة التحقيقات السرية بهيئة مراقبة التجارة.

يذكر أن نتنياهو، سبق وهاجم الشرطة في أعقاب نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن أن الشرطة قد توصي بمحاكمة نتنياهو في ملفي "القضية 1000" و"القضية 2000"، اللتين يشتبه نتنياهو فيهما بالضلوع في أعمال فساد تصل إلى حد ارتكاب مخالفات رشوة وخيانة الأمانة. واتهم نتنياهو الشرطة بالتسريب لوسائل الإعلام واصفا تقرير القناة الثانية بـ"تسونامي التسريبات".

وحسب القناة الثانية، فإن الشرطة ترجح أن الشبهات ضد نتنياهو بالحصول على رشوة وخيانة الأمانة تعززت بالملفين "القضية 1000" و"القضية 2000"، وذلك بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع العديد من المشتبهين والضالعين بالملفين.(عرب 48)