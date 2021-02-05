توصية لبنانية بـ فتح البلاد على مراحل

اوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بعد إجتماعٍ دام لـ 3 ساعات بإعادة فتح البلاد على أربعة مراحل ابتداء من ٨ شباط على أن تمتد كل مرحلة لأسبوعين".

ونقلت وسائل اعلام لبنانية ان القطاعات كافة ستفتح تدريجيا على 4 مراحل والخروج مسموح بواسطة المنصة بالمرحلة الأولى مع تطبيق تدابير صارمة واشارت الى ابقاء إقفال بعض القطاعات

وزير الصحة: معايير الواقع الوبائي ما تزال مقلقة واليوم تم تسجيل 98 حالة وفاة بسبب الكورونا

وفي التفاصيل فان إعادة الفتح التي ستبدأ الثلاثاء المُقبل ستكون على مراحل. إذ سيتم الإبقاء على إقفال صالات المطاعم والمقاهي وحصر تسيير أعمالها بخدمة الديليفري، وكذلك النوادي الليلية وصالات السينما وقاعات الاحتفالات والمُناسبات، على أن يعاد فتح المحال التجارية الخاصة مع وضع شروط على القدرة الاستيعابية للزبائن وتشديد الإجراءات المتعلقة بالتعقيم وإجراءات الوقاية وتدابير التباعد الاجتماعي. كذلك سيتم فتح المصانع والمعامل مع تحديد دوامات عمل محددة، فيما يُتوقع أن تتم العودة إلى نظام المفرد والمزدوج لتسيير المركبات الخاصة والعمومية. أمّا حظر التجول، فسيُبقى عليه ليلاً. وبحسب مصادر اللجنة، فإنّ التفاصيل المرتبطة بكيفية الفتح التدريجي سيتم مناقشتها مع وزارة الداخلية على أن تحسم اليوم.

طرابلس: تجدد الاحتجاجات

تجددت الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية تنديدا بالوضع الاقتصادي السيئ وتردي الأوضاع المعيشية.

وقالت تقارير ان محتجين قطعوا طريق طرابلس - عكار شمال لبنان، كما اضرم محتجون مناهضون للحكومة، ليل الخميس/ الجمعة النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس، بعد أن شهدت المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن لبنان، الأسبوع الماضي خروج مئات المتظاهرين وسط تفاقم مشاعر السخط تجاه استجابة الحكومة لجائحة كورونا حيث يرى المتظاهرون أنها المسؤولة عن تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالأخص عقب تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة وفرض حظر التجول لمدة تقرب الأسبوعين والتي من المقرر أن تنتهي من 8 فبراير.

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