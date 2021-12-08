توصية لوضع سياسة مُتكاملة لاضطراب طيف التوحد

أوصى مؤتمر أوتيزم كلوب هاوس الدولي الخاص باضطراب طيف التوحد في ختام أعماله بضرورة وضع سياسة مُتكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى.

وعا المؤتمرون إلى تطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية والعربية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، مع تعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية وعملية، والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال .

وشاركت جائزة زياد عوده للابداع والثقافة في أعمال مؤتمر أوتيزم كلوب هاوس الدولي الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ضمن السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد و بمشاركة مركز الطارق للتأهيل والتوحد ، مركز الرواد لذوي الاعاقة ، مركز سلمى لخدمات التربية الخاصة ، مركز زهرة اللوتس للتوحد ، مركز السلام لتأهيل أصحاب الهمم ، مركز أمواج لتأهيل اضطرابات السمع والنطق ، مركز ماربيلا للتأهيل والنطق ، شركة الشارقة للاسمنت و التنمية الصناعية ، مجموعة مجوهرات كهرمانة وشركة speak+d بالضاافة لعدد من المؤسسات الأخرى .

فيما شارك في هذا المؤتمر نخبة من الأخصائيين المعتمدين من اللجنة العلمية الخاصة بأوتيزم كلوب هاوس ، في مجال علم النفس ، علم الاجاتماع ، النطق و اللغة، التغذية العلاجية ، التربية الخاصة بالاضافة لمجموعة من التربويين و أولياء أمور أطفال التوحد بمشاركة مجموعة من المهتمين بتطوير معارفهم و مهاراتهم في التعامل مع أطفال التوحد .

وتطرقت المحاضرة الأولى استمر في المؤتمر على مدار يومين متتاليين إلى دور العلاج الوظيفي والتكنولوجيا المساندة للمدير العلاج و مستشار العلاج بقرية سند لتأهيل أصحاب الهمم بالعلاج الوظيفي و التكنولوجيا المساندة .

فيما ذهبت المحاضرة الثانية إلى كيفية التواصل اللفظي غير اللفظي لأطفال التوحد لأخصائية النطق و اللغة و رئيس قسم التأهيل لمركز الطارق للتأهيل و التوحد ساندرا ربابعه.

المحاضرة الثالثة كانت من نصيب أخصائي علم النفس والمدير الاداري لمركز سلمى لخدمات التربية الخاصة حسام فتوح بعنوان اضطراب طيف التوحد و تصحيح الأخطاء المتداولة حوله.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر الذي أداره السفير المستشار طارق آل سيف المحاضرات متعددة وهي دور الصيدلاني بالتوعية بالتوحد والتدخلات الدوائية المساندة للصيدلانية هداية النجار، محاضرة بعنوان كيفية زيادة التواصل الاجتماعي و الواقع للأطفال المصابين بالتوحد لاخصائي النطق و اللغة بالمركز الأمريكي النفسي و العصبي عامر وديان، ثم محاضرة لأخصائية العلاج الطبيعي شيرين محمود بعنوان دور العلاج الطبيعي مع أطفال التوحد .

واختتمت الجلسة بمحاضرة التغذية العلاجية بعنوان الجينوم والجينات والنتائج للسفير طارق آل سيف مدير مركز الطارق للتأهيل والتوحد وأخصائي التغذية السريرية لأطفال التوحد، مع التطرق لسبل تحسين النتائج الخاصة بحالات التوحد والشبكات الإقليمية والدولية الخاصة به ونسب انتشاره عالميًا.

كما نظمت مبادرة أوتيزم كلوب هاوس مجموعة حلقات عمل علمية حول التوحد ، العلاج والاضطرابات الحسية ، الحقائق والحلول و مبادئ تشخيص اضطراب طيف التوحد.

وأكدت رشا العودة المنسق العام للمؤتمر أن اوتيزم كلوب هاوس تحرص على تطوير الاستراتيجيات المتعلقة باضطراب طيف التوحد لتصبح أكبر منصة افتراضية حاضنة للمؤتمرات العربية والمحافل العالمية .