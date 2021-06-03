توفيت العروس خلال زفافها فاستبدلوها بشقيقتها وواصلوا الحفل

تم الاحتفاظ بجثة العروس في غرفة منفصلة أثناء الاحتفال ثم أحرقت في وقت لاحق.

قررت عائلة هندية استكمال حفل زفاف في الهند، بالرغم من وفاة العروس بطريقة مفاجئة إثر إصابتها بسكتة قلبية.

وتعرضت العروس التي تدعى ”سوربي“ لأزمة قلبية في الحفل الذي أقيم في ولاية أتر برديش، بعد تبادل أكاليل الزهور مع زوجها، كجزء من طقوس الاحتفالات.

وتم استدعاء الطبيب لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبدلاً من إلغاء حفل الزفاف، وافقت عائلة العروسين على مواصلة الحفل من خلال استبدال العروس بشقيقتها، وتم الاحتفاظ بجثة سوربي في غرفة منفصلة أثناء الاحتفالات ثم أحرقت جثتها في وقت لاحق.

من جانبه، قال شقيق العروس إن القرار كان صعبا على العائلة لمواصلة حفل الزفاف.

وأضاف أنه كان من الصعب وجود جثة في غرفة وتجهيز عروس في الغرفة الأخرى.

ويبدو أن الأمر يرجع إلى رغبة عائلة العروس في الحصول على المهر، بينما حاول العريس هو الآخر تجنب وصمة العودة دون عروس من حفل الزفاف.