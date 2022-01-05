توفيق عكاشة في رسالة صوتية: "الإخوان" وراء توقيفي في مطار القاهرة

اتهم الإعلامي المصري توفيق عكاشة، خلايا جماعة الإخوان المسلمين، داخل مؤسسات الدولة، بالوقوف وراء ما حدث معه في مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء، والقبض عليه.

اتهامات النائب المصري المفصول من البرلمان بسبب لقاء جمعه مع السفير الإسرائيلي في منزله بمحافظة الدقهلية، جاءت عبر تسجيل صوتي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا التسجيل بالغامض والغريب.

وتم القبض على "عكاشة" أثناء إنهاء إجراءات سفره خارج مصر إلى إحدى الإمارات، وأثناء فحص اسمه على الحاسب الآلي تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بقرار من المستشار النائب العام على ذمة قضية نفقة

وتم اخلاء سبيل "عكاشة بعد توقيفه وتوجهه إلى النيابة العامة وإجراء معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقال عكاشة عقب إخلاء سبيلة في رسالة صوتية مدتها أكثر 8 دقائق يتحدث فيها مع آخر إن ما حدث له اليوم من تدبير الإخوان، من خلال بعض الموظفين الإداريين في عدد من المؤسسات، الذين يعتبرون خلايا نائمة للإخوان في بعض المؤسسات.

وأضاف «عكاشة» أن هذه الخلايا أرادت أن تستغل اسمه وتقوم بعرض ملفات خاطئة لاتخاذ إجراءات ضده وتسريب الإجراء لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه اكتشف هذه المؤامرة، معلقا: «أقول للإخوان.. لن تستطيعوا إحداث بلبلة من خلالي» .

وتابع «عكاشة»: «ما يتم تداوله بشأن إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة مش صحيح .. أنا لست من أصحاب النفوس الضعيفة»، موجهًا رسالة إلى كل الشعب المصري أن ما حدث ما هو إلا فتنة ومؤامرة لعبت فيها الخلايا النائمة لجماعة الإخوان عن طريق تقديم ملفات خاطئة».

وشدد عكاشة: «أنا لم يتم القبض عليّ ومن يتناقل هذه الأخبار الكاذبة ويحاول ترويجها يعمل على إشعال نيران الفتنة التي أتحدث اليوم لأقوم بوأدها».

كانت الجهات القضائية قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة من سرايا النيابة، بعد معارضته على الأحكام الصادرة ضده في قضايا سابقة بالسب والقذف كانت احتجزته على ذمتها في وقت سابق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على عكاشة على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتهرب من دفع نفقة طليقته ونجله، وصدور أحكام نهائية ضده في تلك القضايا.

وأصدر توفيق عكاشة، في وقت سابق، بيانًا صحفيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشكر خلاله الفريق الطبي الذي أشرف على حالته الصحية والعملية الجراحية التي قام بها خلال الفترة الماضية