توقعات بأن يجمع مؤتمر للمانحين المليارات لتطوير لقاح لفيروس كورونا

تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين عبر تقنية الواقع الافتراضي مؤتمراً عالمياً للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح وعلاجات ضد فيروس كورونا.

وتستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر الانترنت اجتماع المانحين من بروكسل ابتداء من الساعة 3 مساءً (14:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يجمع الحدث 7,5 مليار يورو (8,3 مليار دولار) على الأقل. وسيجري تخصيص الأموال بشكل أساسي للمنظمات الصحية الدولية وشبكات البحث القائمة.

وتضمن قائمة المشاركين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. (د ب أ)