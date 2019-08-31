توقعات بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق عمل البرلمان

أعرب منظمو احتجاجات جماهيرية السبت، عن توقعهم بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل البرلمان البريطاني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة “أوروبا أخرى ممكنة” المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في هذه الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كورن ومنظمة “مومنتم” ونشطاء بيئيون من حملة “يوث سترايك فور كلايمت”.

ومن المتوقع أن تبدأ المظاهرة الأكبر الساعة الـ1200 ( 1100 بتوقيت غرينتش) خارج مقر الحكومة البريطانية.

وخارج لندن، من المتوقع أن تنظم احتجاجات في كل من برمنغهام وبرايتون وبريستول وكامبريدج وليفربول ومانشستر ونيوكاسل ونورويتش وأكسفورد ويورك وغيرها من المدن فضلا عن ابردين وغلاسغو في اسكتلندا. (د ب أ)