توقعات عماد الدين اديب: قريبا فوضى وانهيارات اقتصادية في 5 دول عربية

دق الاعلامي والمحلل السياسي المصري البارز عماد اديب ناقوس الخطر محذرا دولا عربية حدد منها مصر ولبنان وسوريا وتونس والأردن بالاضافة الى دولا اخرى بانها ستشهد بدايات متفجرة في العام المقبل 2023

وحدد الاعلامي المصري في مقال بموقع "أساس ميديا، اللبناني، بعنوان "14 سببا لسقوط الحكّام والأنظمة!" بقوله :

الفساد المطلوب للحاكم

تغاضيه وسماحه للحلقة الضيّقة القريبة منه بممارسة الفساد والإفساد

الاعتماد على رجال ثقة موالين له على الرغم من ضعف كفاءتهم وفشلهم..

تحوّل رجال الثقة بعد تمكّنهم من مفاصل الدولة إلى خدمة مصالحهم..

استقواء بعض رجال السلطة وتضحيتهم بالحاكم من أجل بقاء مصالحهم..

قيام بعض عناصر الحكم بالارتباط بعلاقة عمالة مع قوى إقليمية أو دولية للاستقواء بها في معادلة اختطاف الحكم لصالحها

صراع أجهزة الحكم بعضها مع البعض الآخر بشكل مدمر..

انصراف أجهزة الدولة المنوط بها الحفاظ على المال العامّ إلى الانشغال بتحقيق مكاسب شخصية..

عدم اهتمام فريق الجهاز الحكومي بشؤون الدولة وانصرافه إلى تصفية بعضه البعض..

شعور بعض التيارات أو القوى بعدم أحقّيّة الحاكم في الحكم..

تعرّض بعض الحكّام إنسانيّا لضغوط عاطفية من أفراد عائلتهم تجعلهم يضعونهم في مناصب لا يستحقّونها..

حاكم يجهل ما يُرضي شعبه وما يغضبه

حاكم يعطي امتيازا خاصا استثنائيا لجهاز سيادي أو طبقة أو طائفة أو منطقة حيوية مفضّلا أحدها على الآخر

حاكم لا يتابع مدى التزام جهازه التنفيذي بأوامره وقراراته الرئيسية

وأشار الكاتب المصري الذي عرف عنه القرب من السلطة إلى سقوط نظام عربي في العام المقبل، وأكد أن "كلّ الأسباب السابقة تزداد خطورتها وتصبح معها الأنظمة في مهبّ الريح إذا ما توافرت واجتمعت في عالم مرتبك فوضويّ مثل عالم اليوم".

واضاف كان بودّي أن أبشّركم بالشهور الباقية من هذا العام وبالعام الميلادي المقبل، لكن، عذراً، الآتي سوف يسير من سيّئ إلى أسوأ.

وأضاف من هنا نتوقّع انهيارات اقتصادية كبرى تؤدّي إلى قلاقل اجتماعية عنيفة تنجم عنها فوضى أمنيّة غير مسبوقة.

من هنا ركّزوا أبصاركم على الضغوطات القاسية للغاية على اقتصادات السودان واليمن وسوريا ولبنان ومصر وتونس وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش والأردن والصومال وجيبوتي.

هجوم من اعلام السلطة المصرية على اديب



إعلاميون مقربون من النظام المصري هاجموا أديب وسلقوه بألسنة حداد، قال قائل منهم: عماد الدين أديب أخطأ وكتب مقالا عن سقوط الأنظمة لكن المقال هو سقوط للكاتب، وربنا واقف معانا وسترها معانا عشان السيسي راجل مخلص، والشعب المصري لن ينسى ما فعله السيسي.

من جانبه هاجم الكاتب مصطفى بكري اديب لافتا إلى أن العالم كله يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدا قدرة مصر على عبور تلك الأزمة الكبيرة.