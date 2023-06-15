في ساعات الصباح الباكر، شهدت الفلبين هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة، وفقًا للإعلان الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وقد نصحت السلطات المحلية السكان بأخذ الحيطة والحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.

ووقعت الهزة الأرضية في حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 غرينتش)، وكان مركزها قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا، وكانت على عمق 124 كيلومترًا.

بعد وقوع الزلزال، قام قائد شرطة مدينة كالاتاغان بإخلاء فرق الشرطة وخروجها من المباني. وأفاد بعدم تلقي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الحالة الراهنة. تم تشكيل فرق الكوارث على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير تفصيلي حول الحادث.

وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاغان، استمرت الهزة الأرضية لمدة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقة. شعر بالزلزال بعض سكان العاصمة مانيلا، مما دفعهم للخروج من منازلهم والتجمع في الهواء الطلق.

تم إغلاق مؤقت لمدارج الهبوط ومسارات التنقل في مطار نينوي أكينو الدولي للتحقق من عدم تضررها، وفقًا للسلطات الفلبينية.

عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، أشار إلى أن الهندسة القمرية ستلعب دورًا رئيسيًا في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث ستؤثر على الكواكب الخارجية. وتوقع حدوث زلازل حرجة للغاية في ضوء هذه التطورات، وفقًا لتصريحاته.

