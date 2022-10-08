توقف حركة القطارات في المانيا بسبب "تخريب شرير"

ارجعت السلطات الالمانية عملية قطع كابلات حيوية لشبكة السكك الحديدية في موقعين الى اياد ومخربين اشرار وقالت انه عمل تخريبي اسفر عن توقف تام لحركة القطارات في شمال ألمانيا

وقال وزير النقل الالماني فولكر فيسينج للصحفيين إن الشرطة الاتحادية فتحت تحقيقا في الحادث، مضيفا: “من الواضح أن هذا كان عملا متعمدا وشريرا” وافاد بان وقف الحركة توقف لما يقرب من 3 ساعات صباح يوم السبت

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه: “لا يمكننا أن نقول الكثير في الوقت الحالي، فهذا سابق لأوانه” ولم تحدد السلطات اي جهة قد تكون مسؤولة عن عملية التخريب الا ان تحقيقا مكثفا في الحادث بدأ وتوجد أسباب محتملة له، بدءا من سرقة كابل بسيطة متكررة في الوقت الحالي إلى هجوم متعمد.

وقالت الشركة المنظمة ان حركة القطارات لم تنتظم بعد اليوم رغم إعادتها، منبهة إلى إلغاء أو تأجيل رحلات وأضرت الأعطال بخدمات القطارات بولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورج.