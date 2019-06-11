توقف صعود هواوي الصاروخي بفعل ضغوطات ترامب

اقرت شركة "هواوي" الصينية بحجم الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب عليها واكدت انها مضطرة لتوقف تقدمها وصعودها الصاروخي الى ان تجد حلولا لبعض المشاكل والازمات

وقال مصدر في الشركة أن "هواوي" تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا.

وقالت هواوي أنها ستحتاج مزيدا من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم علما انوصولها لهذا الهدف كما خططت كان سيتم في الربع الأخير من 2019.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين من إعلان محللين في "هواوي" التي تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف حاليا بعد "سامسونغ"، أن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية من الممكن أن تشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 25% خلال العام الجاري.

ووقعت شركة "هواوي" ضحية للحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن التي أدرجتها في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعاون معها، ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي"، بذريعة أنها قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها للتجسس لصالح بكين.