توقيع 11 اتفاقا بين القاهرة والخرطوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، رفع الحظر عن دخول السلع المصرية لبلاده، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية ستشهد تطورا مهما خلال الفترة المقبلة.

وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الخرطوم: "نعلن إلغاء الحظر المفروض على دخول السلع المصرية إلى السودان، ونهدف إلى إزالة العوائق المفروضة على حركة السلع والمواطنين".

وأضاف: "تم التوقيع على عدد من الاتفاقات وبروتوكولات العمل بين البلدين، وسنتابع تنفيذها، حتى نصل بهذه العلاقات إلى مستوى ما يرضي طموحاتنا".

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس السوداني عمر البشير في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، معربا عن تطلعه لمواصلة تحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأحمر.

وأشار السيسي إلى توقيع مصر والسودان اليوم 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون مشتركة، مؤكدا أنه من شأن تلك خطوات أن تفتح آفاقا أرحب أمام العلاقات الثنائية بين البلدين.