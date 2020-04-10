توقيف الالاف بالمغرب لخرقهم "طوارئ" الكورونا وفلسطين تسجل وفاة ثانية بالفيروس

تصدرت الدار البيضاء المدن المغربية (شمال)، في عدد الموقوفين.

أعلنت السلطات المغربية الجمعة، توقيف 22 ألفا و542 شخصا إثر "خرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ المعلن عنها للحد من تفشي فيروس كورونا".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في خرق إجراءات حالة الطوارئ، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك (ترخيص يسمح بموجبه الخروج)".

وبحسب البيان، تصدرت الدار البيضاء المدن المغربية (شمال)، في عدد الموقوفين، متبوعة بالقنيطرة (شمال) وأغادير (وسط).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 105، إثر تسجيل 8 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 1431، عقب الكشف عن 57 إصابة جديدة.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد لغاية 20 من أبريل ، ضمن تدابير السيطرة على الفيروس.

الى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا في البلاد، وهي لمصاب خمسيني.

وأضافت كلية في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "توفي مصاب من سكان بلدة برطعة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية".

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات الفلسطينية، أول وفاة بكورونا في البلاد لسيدة في عقدها السادس من العمر.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 266.

وذكر ملحم أن من بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2512.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنه من بين الإصابات تم تسجيل 21 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 227 حالة. فيما استقرت الوفيات عند 6 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 83 إصابة بكورونا لترفع الإجمالي إلى 993.

وأوضحت في تقرير نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن حالات الشفاء بلغت 123، ولا وفيات جديدة سوى الحالة الواحدة المعلنة سابقا.

وأعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل وفاة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 20، إضافة إلى 27 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 609.

وقالت الوزارة في بيان إن "من بين الإصابات هناك 28 حالة حرجة، و20 وفاة، و67 حالة شفاء".