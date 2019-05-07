توقيف برلمانية اردنية صفعت ضابط شرطة

اوقف المدعي العام في الاردن النائبة في البرلمان فضية الديات بعد ان صفعت ضابطا خلال ادائه عمله

وفي التفاصيل فقد اوقفت النائب الديات سيارتها بالقرب من دورية للشرطة حيث طلبت منهم الافراج عن موقوف لديهم الا ان الضابط المسؤول الذي لم يتعرف عللى هويتها رفض طلبها

وقال احد زملاء النائبة نقلا عن سائقها ان احد الضباط حاول تعريف تعريف زميله بهوية النائبة لكن الزميل المعني تمسك بموقفه وفيما ارتفعت الاصوات اقدمت لنائبة على صفع الضابط ، مما اسفر عنه "شكوى من الطرفين ".

وبحسب الشكوى ، ترجلت الديات من سيارتها في أثناء إلقاء القبض على شخص مطلوب، واعترضت على عملية التوقيف إلا أن الشرطي أبلغها بأنه يقوم بواجبه ما استفز النائب فقامت بصفعه.

حيث تم ايداعها سجن الجويدة ورفض المدعي العام تكفيلها