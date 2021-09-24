توقيف زعيم الانفصاليين بإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون

أوقِف النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون في إيطاليا

ويعيش بوتشيمون بالمنفى ببلجيكا منذ عام 2017 بعد محاولة انفصال كاتالونيا في العام نفسه، حسبما أعلن محاميه.

وكتب المحامي غونزالو بوي على تويتر “الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي”، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأوقِف الزعيم الكتالوني في ألغيرو، حسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.

وقال ألاي “لدى وصوله إلى مطار ألغيرو، أوقفته الشرطة عند الحدود الإيطالية. غدا (الجمعة)، سيمثل الرئيس أمام قضاة محكمة الاستئناف في ساساري المختصة بالبت في مسألة الإفراج عنه أو تسليمه”.

في 9 آذار/مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 تموز/يوليو.

يعيش بوتشيمون في بلجيكا منذ عام 2017 هربا من الملاحقة القضائية الإسبانية. وهو ملاحق بتهمتَي “إثارة الفتنة” و”اختلاس أموال عامة”.