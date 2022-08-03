توقيف سائحين إماراتيين بعد إطلاق نار وسط تل أبيب

قالت وسائل اعلام الأربعاء، ان الشرطة الاسرائيلية أوقفت سائحين إماراتيين للاشتباه في ضلوعهما بحادثة اطلاق نار استهدفت تصفية رجل عصابات وسط تل أبيب.

واوضحت صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الالكتروني ان الشرطة أطلقت سراح السائحين الامارتيين بعد ساعة من توقيفهما عندما ثبت لها انه لا علاقة لهما بالحادثة.

وبحسب الصحيفة، فقد شعر السائحان بالخوف في أعقاب إطلاق النار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، وحاولا الفرار من المكان، ما اثار ريبة المارة الذين سارعوا الى القبض عليهما وتسليمهما للشرطة.

وأشارت الى ان المستهدف بالتصفية هو مجرم معروف، كان يقف خارج سيارته المرسيدس أثناء إطلاق النار عليه من دون إصابته بجروح. وكان قد سجن قبل سنتين إثر اتهامه بمخالفات بينها استخدام العنف وابتزاز رجل أعمال.

وفتحت الشرطة تحقيقا في محاولة للعثور على راكبي دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه سيارة المرسيدس وفروا من المكان.

وقال شاهد عيان إنه "رأيت دراجة نارية يركبها شخصان، وأطلق أحدهما النار باتجاه السيارة، وأخطأ الهدف، فيما كان صاحب السيارة يتواجد خارجها"

وتسبب حادث إطلاق النار في تل ابيب في حالة من الذعر في أوساط الإسرائيليين، خصوصا وانه يأتي بعدما اعلنت حركة الجهاد الاسلامي حالة الاستنفار وسط مقاتليها في اعقاب اعتقال الجيش الاسرائيلي قياديا بارزا من الحركة في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة .

وكان الجيش الاسرائيلي اقتحم مخيم جنين مساء الاثنين، واعتقل القيادي في الحركة بسام السعدي وسط اشتباكات خلفت شهيدا.