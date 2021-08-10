توقيف شخص بتهمة "تشويه" جدارية لملك المغرب (فيديو)

توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش إلى تحديد هوية المشتبه به في فيديو وهو يلتحف علما أمازيغيا، وهو يقوم بـ"تشويه" لوحة جدارية بمدينة مراكش، عليها صورة العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي عهده.

وتوجه المتهم نحو الجدارية التي تبدو حديثة، وهو يحمل أكياسا بها طلاء أحمر اللون، وبدأ يرشق اللوحة، حيث ألقي عليه القبض في إحدى المدن شمال البلاد.

وبين مصدر أمني أن المتهم مرتبط بـ"أوساط معادية للمغرب" تقيم بدولة هولندا، حيث أنه "كان يتواصل مع مواطنين هولنديين اثنين من أصول مغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدرجاه للقيام بأفعال تستهدف رموز المغرب ومقدساته".