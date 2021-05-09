توقيف أفراد شرطة "أساؤوا" لعنصر بالجيش الأردني

أمر مدير الأمن العام الأردني اللواء حسين الحواتمة، بتوقيف ضابط وأفراد من الشرطة، بعد انتشار فيديو أظهر “تجاوزهم وتعاملهم غير الصحيح” مع أحد منتسبي الجيش، وفق ما جاء في بيان لمتحدث الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام الضابط مع اثنين من أفراد الشرطة بسحب عنصر يرتدي الزي العسكري (الجيش) ووضعه بالقوة في سيارة تابعة لهم.

وقال السرطاوي: “إن الحواتمة أمر وبعد التأكد من صحة الفيديو الذي جرى تداوله بتوقيف ضابط وأفراد في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة لتجاوزهم ومخالفتهم القانون والأعراف وتعاملهم غير الصحيح مع أحد منتسبي القوات المسلحة الباسلة (الجيش)”.

وأشار إلى أن الحواتمة أوعز للقضاء الشرطي بالإسراع في إنهاء التحقيقات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية وصولاً لإنفاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين عملاً بأحكام القانون”.

وأكد السرطاوي أن “مديرية الأمن العام لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات فردية لا تعكس الصورة الحقيقية عن مبادئها الثابتة في تطبيق سيادة القانون في إطار من المساءلة والمحاسبة”.

واستدرك: “كما أنها لا تعكس علاقة الأخوة مع رفاق السلاح من القوات المسلحة الأردنية، والتي نعدها المظلة التي تظلنا، والتي نقف مع أبنائها كتفاً بكتف وعلى كل شبر من ثرى وطننا الطهور للدفاع عن أمنه وحماه”.

وشدد على أن “مديرية الأمن العام وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لن تقبل بأي تجاوز على القوانين من أحد منتسبيها، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بصون الحقوق”. (الأناضول)