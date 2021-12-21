توقيف لبناني طعن كلبا وشنقه على شرفة منزل بطرابلس

أعلنت قوى الامن اللبنانية الثلاثاء، توقيف رجل يشتبه في إقدامه على تعذيب كلب وقتله طعنا قبل ان يعلقه من رقبته على شرفة منزل في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وكان أهالي شارع الأرز في منطقة القبة بمدينة طرابلس استيقظوا صباحا على مشهد تقشعر له الابدان، تمثل في كلب معلق من رقبته ويتدلى من شرفة احد المنازل.



وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان: "انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لكلب تعرض للطعن والشنق على أحد الأبنبة السكنية في القبة- طرابلس بطريقة وحشية، وبعد المتابعة تم توقيف المشتبه به والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

وأثار مشهد الكلب الضحية غضبا واسعا، حيث طالب عدد من الناشطين القوى الأمنية بالتحرّك إزاء الحادث وقدّموا إخباراً للقضاء.

وبالتزامن، تنادى عدد من أهالي المنطقة وقطعوا الطريق مطالبين توقيف الفاعل معروف الهوية.

وكتبت الناشطة غنى نهفاوي في تغريدة عبر "تويتر": "بعتذر على هالصور اللي وصلوني من لحظات من طرابلس القبة. المخدرات سيطرت على كتير من الشباب بهالمجتمع المنحرف نحو الجريمة واللي شنق هالكلب واحد منهم. تفاصيل إسمه الكاملة والعنوان صارت بعهدة قوى الأمن الداخلي، والكلب بعدو لهاللحظة معلّق هيك. واللي بيشنق كلب قادر يشنق طفل! شو ناطرين؟".