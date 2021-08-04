توقيف متوجهين للمشاركة بذكرى انفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم أسلحة وذخائر (صور)

قال الجيش اللبناني، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف شبان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، خلال توجههم للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية توقف عددا من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر".

إعادة تشغيل مرفأ بيروت

من جهة أخرى أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية إعادة تشغيل مرفأ بيروت، مرحبا بأي جهد دولي في هذا الإطار.

ولفت عون الأربعاء، في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، إلى أن لبنان يحتاج إلى مساندة المجتمع الدولي في المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، لأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة إليها للاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأمل عون في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع البنك الدولي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد خلال المؤتمر بتقديم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان، لكن دون منحه "شيكا على بياض".

دعم فرنسي

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة للبنان لا تزال تكمن في تشكيل حكومة ستعمل على تطبيق إصلاحات، ووجه انتقادات شديدة اللهجة جديدة إلى السياسيين في هذا البلد، محملا إياهام المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في بلدهم