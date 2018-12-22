توقيف مصري هارب من 219 حكمًا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



أوقفت السلطات المصرية، الجمعة، مواطنًا هاربًا من تنفيذ 219 حكمًا قضائيًا، بعقوبة سجن إجمالية 38 عامًا.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، "تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من توقيف تاجر (49 عامًا) هارب من تنفيذ 219 حكمًا قضائيًا بالحبس 38 عامًا (ربما تكون بعض العقوبات غرامات مالية)".

وقال البيان إن الهارب "كان يختبئ في إحدى المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية (شمالي مصر)".

وأوضحت الداخلية المصرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المدان قد صدرت بحقه تلك الأحكام غيابيا أم حضوريا، فإذا كانت الحالة الأولى تعاد محاكمته فور القبض عليه.

كما لم يوضح البيان ما إذا كانت كل الأحكام نهائية أو بعضها أولية ويجوز الطعن عليها، وكذلك طبيعة الاتهامات.

ووفق القانون المصري، فإن أقصى عقوبة على جريمة واحدة هي السجن المؤبد (25 عامًا)، ولا يجوز أن تزيد مدة حبس المتهم عن ذلك إلا في حالة وجود عقوبة أخرى على جريمة أخرى.