الحبس 15 يوما لمصري رفع علم فلسطين خلال مباراة في القاهرة

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:49 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند باريس سان جيرمان يحرم ريال مدريد من انتصار مستحق يوفنتوس يتخطى أتلتيكو ويهدد استمراره بدوري الأبطال كاين يقود توتنهام للفوز على أولمبياكوس بايرن ميونيخ يواصل نتائجه الساحقة ويتغلب على ريد ستار 6-0 شاختار يفرض التعادل على مانشستر سيتي Loading content ...