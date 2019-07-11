توقيف ممثل لبناني هدد الرئيس عون ونصر الله

أمر القضاء اللبناني اليوم الخميس، بتوقيف الممثل، باتريك مبارك، بعد التحقيق معه من قبل قسم المباحث الجنائية، في جرم "إهانة رئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية".

واستدعى قسم المباحث الجنائية مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية، مي الخنسا، بجرم "تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله"، وبعد التحقيق معه أمر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي، عماد قبلان، بتوقيف الممثل على ذمة التحقيق.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان اشتعلت بسبب حديث مسرب للممثل مبارك على هامش حوار صحفي معه، تضمن عبارات طائفية وشتائم بحق الأديان، وتهديدا لرئيس الجمهورية ونصر لله، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

يبدو انه باتريك مبارك مريض . اذا صح هذا فهو بحاجة لعلاج لا الى توقيف . pic.twitter.com/IEyNGw5G9s — Dima (@DimaSadek) July 11, 2019

وقال مبارك في التسريبات عن عون ونصر الله: "أنا ضدهما للموت، وإن حصلت حرب في لبنان أنا أول من سيتسلح ويحمل بارودة بوجه عون ونصر الله".

وأضاف مبارك أنه يؤيد أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي باعتبار أن ممارساته هي "تطبيق للإسلام الحقيقي"، وفق تعبيره.

من جانبها، أصدرت النقابات الفنية في لبنان بيانا موحدا دعت فيه إلى عدم التعامل مع باتريك في أي عمل فني ومقاطعته بشكل تام، فيما تنوعت ردود الفعل حول هذا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمحورت غالبيتها حول أن الممثل باتريك مبارك لديه مشكلات نفسية ويتعاطى أدوية مهدئة وهي التي دفعت به إلى هذا الموقف المتشنج.

من الجدير ذكره، أن آخر ظهور تمثيلي للمثل باتريك مبارك كان في مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث من بطولة الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور.