توقيف 25 متظاهرا في العاصمة الجزائرية

أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة 25 متظاهرا على الاقل وذلك قبل بدء التظاهرة الاسبوعية ضد النظام، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وقبل أكثر من ساعتين من بدء التظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية وهتفوا “نقسم لن تكون هناك انتخابات” في اشارة الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر. كما هتفوا “هذه بلادنا ونحن من يقرر”.

وأوقفت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن، وتم توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، بحسب شهود.

وكان البرلمان الاوروبي ندد الخميس “بشدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين”.

وردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي، ونددت بـ”تدخله السافر في الشؤون الداخلية” للجزائر وبـ”ازدرائه” المؤسسات الجزائرية.