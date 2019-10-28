توقيف 32 أجنبيا في تركيا لصلتهم بداعش

أوقفت السلطات التركية، الإثنين، في العاصمة أنقرة وولاية صامصون، 32 أجنبيا، في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي.

وبحسب المعلومات، فإن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة أوقفت 20 أجنبيا، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم الإرهابي.

وتبين أن الموقوفين دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية في مديرية أمن أنقرة، تم إحالتهم إلى دائرة الهجرة، لاتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم.

وفي ولاية صامصون شمالي البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 12 عراقيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي. (الأناضول)