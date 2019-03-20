توكايف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

أدى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان.

وقال توكايف، في خطاب القسم الذي أداه أمام البرلمان: "أقسم أن أخدم شعب كازاخستان بإخلاص وأتبع بصرامة دستور وقوانين جمهورية كازاخستان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي بضمير واجبات رئيس الجمهورية".

وبتأديته اليمين، أصبح توكايف رئيسا لكازاخستان لما تبقّى من فترة الرئيس المنتخب نور سلطان نزاربايف، والتي تنتهي في أبريل 2020.

وكان نزاربايف، قد أعلن يوم أمس بشكل مفاجئ تخليه عن السلطة في البلاد بعد 29 عاما في الحكم، حين عين عام 1989 سكرتيرا أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكازاخستاني.

ووقع نزاربايف مرسوم تنحيه، وأشار إلى أنه سيبقى رئيسا لمجلس أمن البلاد ورئيسا لحزب "نو أوتان" (نور الوطن) الحاكم وعضوا في المجلس الدستوري، بعد تنحيه عن الرئاسة.

واختار نزاربايف، رئيس مجلس الشيوخ توكايف للقيام بأعمال الرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد خلفا له، معبرا عن قناعته بأن "توكايف هو الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في إدارة كازاخستان".

ونزاربايف هو أول زعيم في آسيا الوسطى يتخلى عن السلطة بمحض إرادته، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وليس نتيجة انقلاب أو ثورة.

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