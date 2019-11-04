تونس.. أحكام نهائية بشأن الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية أحكامها النهائية في خمسة وعشرين طعنا مقدما في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، بينما سيتم إصدار باقي الأحكام يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب المحكمة فقد تم الإبقاء على النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات بدائرتي ألمانيا والقصرين وتعديل جزئي بالنسبة لدائرة بن عروس.

وعقب صدور أحكام القضاء النهائية فيما يخص الطعون أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم السابع أو الثامن من نوفمبر الجاري.