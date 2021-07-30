تونس: إخلاء سبيل 4 من أعضاء "النهضة" اعتقلوا بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف

أخلى القضاء التونسي الجمعة، سبيل أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لزعيم الحزب راشد الغنوشي، وذلك بعد توقيفهم بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وقال مصدر قضائي ان هؤلاء كانوا قد أحيلوا إلى قاضي التحقيق الثلاثاء، بعد تلقي الأمن "شكوى بمحاولة الأفراد الأربعة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، عبر أشخاص آخرين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 26 و27 يوليو تموز الجاري".

وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل الأربعة، الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".

ووصف حزب النهضة وصف سعيد بأنه انقلاب ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين رشق خلاله أعضاء الحزب وأنصار الرئيس بعضهم البعض بالحجارة والزجاجات.