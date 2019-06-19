تونس: اتهام أرملة شكري بلعيد المشاركة بقتل زوجها

وجّه القضاء التونسي إلى أرملة الشهيد شكري بلعيد، الذي أغتيل في فبراير/ شباط 2013، تهمة المشاركة في قتل زوجها، في تطوّر قد يزيد من تعقيد القضية.

وتنظر الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في الجرائم الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية في تونس، في قضيّة اغتيال بلعيد، وقد تقرر تأجيل استكمال النظر في القضية إلى موعد لاحق.

غير أنّ التطور المثير أنّ أرملة السياسي اليساري الراحل، بسمة الخلفاوي، أفادت اليوم الأربعاء، بأن رئيس منظّمة مكافحة الفساد ماهر زيد، قد رفع ضدّها قضيّة أخيرًا، موضّحة أنّ ”مساعد وكيل الجمهوريّة وجّه لها تهمة إخفاء مؤيّدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والمشاركة في القتل“ وذلك على خلفيّة حيازتها على الهاتف الجوّال لزوجها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.