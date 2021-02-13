تونس: احباط مخططات ارهابية وتفكيك خلايا

احبطت أجهزة الأمن التونسية عمليات ارهابية واعلنت عن تفكيك عشرات الخلايا المتطرفة واعتقال أفرادها قرب الحدود مع الجزائر وليبيا.

ولا يزال خطر الإرهاب قائما في تونس، لا سيما قرب الحدود مع كل من الجزائر وليبيا بالتزامن مع تراجع التنظيمات الإرهابية في دول عدة بالمنطقة.

يعمل الجيش التونسي على تطويق مناطق جبلية في محافظات القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد لكبح جماح الجماعات التكفيرية التي تحاول ضرب الأمن القومي التونسي.

وبينما حققت الأجهزة الامنية والجيش تقدما كبيرا في الحرب ضد الإرهاب، أعلنت قوى الأمن أنها تمكنت من كشف النقاب عن عشرات الخلايا المتطرفة واعتقال العديد من عناصرها فضلا عن إحباط مخططات إرهابية.

وتوعدت الحكومة التونسية الجماعات الإرهابية بحرب لا هوادة فيها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد التي تعاني أصلا أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة.

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