تونس.. استقالة 113 قياديا من "النهضة"

وقع 113 قياديا وأعضاء في حركة النهضة التونسية استقالاتهم من الحركة، محملين في بيان لهم اليوم السبت، قيادة الحركة مسؤولية تردي أوضاع الحركة وعزلتها في البلاد.

ومن بين المستقيلين من "النهضة" نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون، الذين اعتبروا أن قيادة الحركة تتحمل قدرا هاما من مسؤولية ما يحدث في تونس.

وقال البيان إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

ومن بين موقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول على غرار عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.