تونس.. اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 6 آلاف عام

أعلنت ولاية القصرين التونسية، عن العثور على موقع أثري بمعتمدية فوسانة يسمى بـ"كدّاس الرماد"، ويعود إلى فترة الحضارة القبصية، عمره يفوق الـ6000 عام.

وأشارت الولاية في منشور عبر "فيسبوك" إلى قيام فريق من المعهد الوطني للتراث تحت إشراف الدكتورة نبيهة عوادي، رئيسة قسم ما قبل التاريخ، بإجراء حفريات ودراسات علمية لهذا الموقع.

وأضافت أن الأبحاث الأولية أثبتت أهمية هذا الموقع من الناحية الأثرية، كما بينت نتائج الدراسات الأولية بأن رمادية "كداس الرماد" هي واحدة من أفضل المواقع الأثرية التي تم اكتشافها في تونس، باعتبارها تحتوي على بقايا أثرية لعدة ثقافات قبصية. (RT)