تونس: الأمن يقتحم مكتب الجزيرة ويأمر بإخلائه (فيديو)

اقتحمت قوات الأمن التونسية مكتب فضائية الجزيرة القطرية، وأمرت بإخلائه من الصحفيين والتقنيين.

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس، لطفي حجي: "قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس وتأمر بإخلائه من الصحفيين والتقنيين"، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي اشعار مسبق بهذا الخصوص.

وقال حجي: "إن قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي".

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

وأضاف المراسل "قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب".

​يأتي ذلك بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في ساعة مبكرة من اليوم، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

من جهته، دعا الغنوشي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

​واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.