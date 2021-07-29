تونس: التحقيق مع مسؤولين كبار في الدولة بتهمة الفساد

بدا القضاء التونسي بالتحقيق مع مسؤولين بارزين في قضايا الفساد الكبرى بعد ان حدد الرئيس قيس سعيد لائحة طويلة باسماء متهمين بالفساد تضم كبار المسؤولين في الدولة

مصادر للبوابة: اغلاق مؤسسات لحماية ملفات مهمة

وقالت مصادر للبوابة ان الرئيس التونسي استثنى اعادة نشاط بعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية في الدولة وابقى على اغلاقها بعد قراره باعادة فتح المؤسسات بشكل عام، وفرض الحراسة الامنية عليها خوفا كونها تحتوي على ملفات فساد تورط فيها كبار المسؤولين البرلمانيين على وجه الخصوص

واشارت المصادر الى ان معلومات وصلت الى الامن التونسي الذي اعترض اتصالات بين المسؤولين المتورطين والمشتبه فيهم تحث على اتلاف تلك الملفات والمستندات والوثائق قبل وصول الاجهزة الامنية اليها.

التحقيق مع رئيس مكافحة الفساد

ونقلت وكالة تونس افريقيا الاخبارية عن الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن يوم الخميس بفتح بحث تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب ويتعلق الامر بشان شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وتحدث الناطق عن تضارب في تقارير ومذكرات الهيئة التصرف في النفايات، الى جانب "الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسته لها".

ويبحث المدعي العام ايضا شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج بحق شخصيات برلمانية وقانونية بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما يتم النظر في "شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم" متورط فيها رجل اعمال ونواب ووزراء سابقين