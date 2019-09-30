تونس: الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية سليمة والطعون مرفوضة

رفض القضاء التونسي، الاثنين، كافة الطعون المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وفي التفاصيل، رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين، وهم كل من سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي ، وفقا لـ "سكاي نيوز" .

يذكر أنه من المقرر انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات في 13 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بعد أن أسفرت الجولة الأولى عن حلول المرشح قيس سعيّد أولاً بـ 18,4 في المئة من الأصوات، أمام منافسه نبيل القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات.

كما يتوقع إجراء مناظرة بين المرشحين في تشرين الأول/أكتوبر، شرط أن يتمكنا من المشاركة.

وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وهيئة البث، طلبت من المحكمة السماح للقروي، المسجون بتهم فساد، بالمشاركة لكنها لم تعطِ رداً بعد، على الرغم من أن التلفزيون الرسمي كان أعلن قبل أيام أنه مستعد لتنظيم النقاش في السجن إذا لزم الأمر.