تونس: الرئيس السبسي يهاتف وزير الدفاع

قالت الناطقة الرسمية للرئاسة التونسية سعيد قراش، ان صحة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي تعرض لوعكة الخميس، أدخل على أثرها المستشفى قد تحسنت بشكل ملحوظ

وأضافت أن الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد.

وكانت مصادر افادت بان السبسي دخل في حالة موت سريري نتيجة تدهور صحته المفاجئ والذي تزامن مع تفجيرات ارهابية ضربت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة

واجتمع البرلمان بشكل طارئ وسريع لمناقشة الوضع الصحي لرئيس البلاد