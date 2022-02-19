تونس.. السجن للنائب المجمد العياري 10 أشهر

قضت غيابيا الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس، بالسجن ، 10 أشهر بحق النائب المجمد، ياسين العياري، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية

وجاءت إدانة العياري على خلفية تدوينات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الفترة المتراوحة بين 26 و28 يوليو الماضي.

وأدين المدون ياسين العياري بتهمة ترويج شائعات والمس بكرامة الجيش التونسي، وحكمت المحكمة بسجنه مدة عام واحد بعد أن كان محكوما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات.

واعتبر محامي الدفاع مالك بن عمر أن المتهم مارس حقه في التعبيرالذي يضمنه له الدستور التونسي

وكان قد تجمع محتجون أمام مقر المحكمة العسكرية منددين باعتقال المدون ياسين العياري منذ الــ 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب وصوله إلى مطار تونس قرطاج، قادما من فرنسا، بناء على حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات صدر في حقه، وقد ردد المحتجون شعارات تنتقد التضييق على حرية التعبير والمحاكمات العسكرية وتنادي بالإفراج عن ياسين العياري.

يشار إلى أن الطاهر العياري والد المدون ياسين العياري هو ضابط عسكري كان قد سقط في اشتباكات مع مسلحين فيما يعرف بأحداث الروحية في شهر مايو/أيار 2011.