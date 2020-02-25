تونس: العثور على 3 مخيمات للارهابيين

كشفت أجهزة الأمن والجيش المختصة في مكافحة الإرهاب في تونس عن ثلاثة مخيمات للإرهابيين في جبال القصرين خلال الفترة الممتدة بين 10 و12 فبراير الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وأشار بيان الداخلية إلى أن عملية اكتشاف تلك المخيمات جاءت نتيجة عمليات تمشيط واسعة، عثرت خلالها الأجهزة المختصة على معدات تستخدم في صناعة ألغام تقليدية، سبق واستعملتها عناصر إرهابية في السابق، لإعاقة تقدم وحدات الجيش والأمن أثناء عمليات المطاردة، كما عثر على أواني طبخ، وبقايا أدوية، ومادة لتعقيم المياه، ما يشير إلى قرب استخدام تلك المخيمات، وبالتالي يشكل دليلا على تواصل أنشطة المجموعات الإرهابية.

يذكر أن مجموعتين من الإرهابيين تنشطان في تلك المناطق هما كتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وخلية «أجناد الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش».