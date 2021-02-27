تونس: الغنوشي يحشد الالاف في الشارع

حشد حزب النهضة الإسلامي الذي يقوده راشد الغنوشي الالاف من انصاره في الشارع في استعراض للقوة ربما يؤجج خلافا سياسيا أصاب الحكومة بالشلل وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ودعم حزب النهضة الإسلامي بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الوزراء هشام المشيشي في مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد فيما يتعلق بتعديل وزاري.

الغنوشي: هذا شعب الثورة

وقال راشد الغنوشي في كلمة لأنصاره "هذا شعب الثورة. الثورة مازلت حية ولم تنم... ندعو الجميع إلى الوحدة والحوار وتونس تتسع للجميع بعيدا عن الاقصاء".

وأضاف "الشعب يقول كلمته اليوم نريد الديمقراطية ونرفض الشعبوية".

الاستاذ راشد #الغنوشي



نحن مشروع #محبة وندعو للتعاون والأخوة لبناء الحضارة.#تونس تتسع للجميع وباخرتها تسع الجميع. pic.twitter.com/doJ8ZNB7Xq — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 27, 2021

اكبر المظاهرات منذ 2011

وردد عشرات الآلاف من أنصار الحزب المشاركين في مسيرة بشارع محمد الخامس بوسط تونس العاصمة هتافات "الشعب يريد حماية المؤسسات" و"الشعب يريد الوحدة الوطنية" و"الشعب يريد حماية الدستور" و"لا رجوع للدكتاتورية" وذلك في واحدة من أكبر المظاهرات في تونس منذ ثورة 2011.

وقال أحمد بن علي، أحد المشاركين في المسيرة، "نقول لسعيد لسنا مستعدين لخسارة الديمقراطية والعودة للديكتاتورية وحكم الرجل الواحد".

وأجج الخلاف جدالا على مدى أشهر بين الرجال الثلاثة في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أدت انتخابات 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت سعيد، المستقل، إلى سدة الرئاسة.

وفي شارع الحبيب بورقيبة غير بعيد عن مظاهرة النهضة، خرج مئات من حزب العمال الذي يقوده حمة الهمامي في احتجاج ضد النظام. ورفع المحتجون شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"فاسدة المنظومة حاكم وحكومة". وجرت المظاهرات دون أي أعمال عنف.

الاستاذ راشد #الغنوشي

ننادي كل الأحزاب إلى #الحوار دون اقصاء

الإقصاء مدمر ولا يفيد#تونس تحتاج إلى الإصلاح بعيد عن شحن النفوس بالحقد



انزعوا القلوب من الحقود وغذوها بالمحبة



بلادنا تحتاج إلى الإصلاح الشامل،الأخلاقي والديني والسياسي pic.twitter.com/ccyys78sb3 — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 27, 2021

خلافات اقتصادية تونسية

كما يأتي الخلاف على خلفية قاتمة من المخاوف الاقتصادية والاحتجاجات الغاضبة وخيبة أمل واسعة في الديمقراطية ومطالب إصلاح متعارضة من المقرضين الأجانب والاتحاد العام التونسي للشغل مع قرب أجل سداد ديون سيادية.

كان سعيد قد عين المشيشي رئيسا للوزراء في الصيف الماضي عندما انهارت الحكومة بعد خمسة أشهر فقط من توليها المسؤولية، لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما.

حكومة الخلاف

وسعى المشيشي بعد ذلك إلى نيل دعم أكبر حزبين في البرلمان، وهما النهضة وقلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام المسجون نبيل القروي.

وغيّر المشيشي شهر يناير 2021 إحدى عشر وزيرا في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء للنهضة وقلب تونس. لكن الرئيس رفض أن يؤدي أربعة منهم اليمين، قائلا إن الرفض يتعلق بشبهات تضارب في المصالح.

في غضون ذلك، وفي أثناء احتجاجات شهر يناير 2021 على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة، صب المحتجون جام غضبهم على المشيشي وحزب النهضة.

ووصف حزب النهضة احتجاج يوم السبت 27 فبراير 2021 بأنه "دعم للديمقراطية"، لكنه يُعتبر على نطاق واسع محاولة لحشد التأييد الشعبي ضد سعيد، مما يثير شبح خروج حركات احتجاجية متنافسة قد تؤدي إلى استقطاب أو عنف.

وقال فتحي العيادي القيادي بالنهضة لرويترز بينما كان المحتشدون يلوحون بعلمي تونس والحزب "هذه رسالة قوية أن هذا الشعب يريد الحوار والوحدة الوطنية".

ميزانية منهارة

وتتوقع ميزانية تونس للعام الحالي أن تبلغ حاجات تونس من القروض 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، منها حوالي خمسة مليارات دولار قروضا خارجية.

وانخفض التصنيف الائتماني للبلاد منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، كما ارتفعت كلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر مخاوف السوق إزاء القدرة على جمع الأموال.

ومع ذلك، يعارض الاتحاد العام للشغل مطالب المقرضين الأجانب بتخفيضات طويلة الأجل في الإنفاق الجاري، وهي المطالب التي يمكن أن تؤدي إلى تقليص مؤلم لبرامج الدولة مما قد يزيد من عدم استقرار الحكومة.