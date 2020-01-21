تونس: الفخفاخ يعد بحكومة مصغرة وفيّة لأهداف الثورة

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنه سيعمل على أن تتكون حكومته من “فريق مصغر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف ثورتنا المجيدة”، (ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).

جاء ذلك في تصريح للفخفاخ في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها على شبكة فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال الفخفاخ: “سوف أسعى إلى أن تكون الحكومة في مستوى هذه الثقة (ثقة الرئيس قيس سعيّد الذي كلفه بتشكيل الحكومة) وهذه اللحظة التاريخية ومستوى انتظارات الشعب التونسي”.

وتعهّد الفخفاخ بالعمل على أن تكون حكومته “متناغمة مع ما عبّر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة وأجمع باجماع نادر على الحرص على التغيير الجدي في السياسات العامة ونحو ارساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية”.

ووصف الفخفاخ الدولة “العادلة والصادقة والقوية” بأنها الدولة التي “تنصف فئاتها وجهاتها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش”.

وأوضح الفخفاخ أنه “سيسعى للتعاون المستمر مع رئاسة الدولة بهدف تضافر جهودنا وأهدافنا.. أهداف السلطة التنفيذية للدولة التونسية في خدمة الوطن والشعب”.

كما تعهد الفخفاخ بالامتناع “عن الدخول في أي مناكفات أو نزاعات سياسية ضيقة”.

وأضاف: “سنركز كل قوتنا وعملنا على رفع التحديات ذات الأولوية وتحديات بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية”.

وتابع: “سنفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدا عن أي اقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه الأغلبي”.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بلاغ لها، مساء الاثنين، عن “تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، “إلياس الفخفاخ” (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر يبدأ الثلاثاء.

وأضافت الرئاسة أن هذا التكليف “يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب”، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية. (الأناضول)